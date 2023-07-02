Захарова: Мнимая толерантность Франции рухнула при начале беспорядков

Беспорядки во Франции обернулись мгновенным обрушением мнимой толерантности. В результате профсоюзы французской полиции уже открыто заговорили о «диктате агрессивных меньшинств», которые можно усмирить только силой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот и все. Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью. МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану, и зачитать самому себе. Бон шанс!» — написала она в своем телеграм-канале.

Массовые протесты в стране, превратившиеся затем в беспорядки, продолжаются с 27 июня. Причиной послужила гибель подростка арабского происхождения, которого застрелил полицейский. 17-летний юноша двигался на высокой скорости по автобусной полосе и не реагировал на призывы полиции. После этого один из сотрудников применил против него табельное оружие.

Число задержанных в ходе беспорядков близится к тысяче, большую часть из них составляют подростки. Более 200 полицейских пострадали.