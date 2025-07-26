Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад с самого начала не рассматривал возможность мирного урегулирования конфликта на Украине как приоритет. Об этом она сказала 26 июля, выступая в рамках Летней школы Дирекции Всемирного фестиваля молодежи для представителей государственного управления, сообщают «Известия».

По словам Захаровой, действия западных стран свидетельствуют о том, что целью является не деэскалация, а продолжение конфронтации.

«Если бы Запад хотел мира на Украине, наверное, они бы перестали поставлять вооружения, наверное, они бы перестали спонсировать террористические акты», – заявила дипломат.

Она подчеркнула, что вместо мирных инициатив западные лидеры продолжают акцентировать внимание на расширении военной помощи Киеву.

«Нет ни одной предпосылки говорить о том, что коллективный Запад всерьез понимает ценность мира или стремится установить его на Украине или хоть как-то снизить там напряженность», – добавила Захарова.

Дипломат отметила, что обсуждение мирных решений «никогда не было истинным трендом или истинной философией Запада».