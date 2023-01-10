Захарова: МИД ожидает, что Казахстан официально опровергнет участие в акциях на Украине

Казахстан опровергает свою причастность к установке «юрты несокрушимости» в Буче Киевской области. У Москвы нет оснований не прислушаться к заявлениям своего партнера, однако она рассчитывает получить официальный комментарий с опровержением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что российская сторона обратила внимание официальных представителей Казахстана на сообщения, появившиеся в Сети 6 января.

«Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти Республики здесь ни при чем. Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет», — отметила представитель российского МИД.

Тем не менее, добавила она, «во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях».