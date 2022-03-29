Захарова: Киевский режим никогда не заботился о сохранности памятников советским солдатам

Киевские власти никогда не протестовали против сноса и осквернения памятников советским воинам, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщил ТАСС.

«Украина никогда в жизни не протестовала против сноса и осквернения памятников своим героям, которых они только сейчас перед западным обществом героями называют», — сказала дипломат.

По ее словам, киевский режим позволял открыто сносить эти же памятники и барельефы, заменяя их на монументы Бандеры и Шухевича, которые являлись идеологами современного неонацизма на Украине.

Захарова отметила, что за сохранностью архитектурного наследия советского общества, за памятниками героям войны всегда следила Россия, а украинская сторона ни разу не направляла никаких протестов против разрушения и осквернения монументов, расположенных в Европе, включая те, что были посвящены этническим украинцам.

«Вы ни за один памятник не удосужились подняться со своих насиженных мест в посольствах Украины в тех странах, где все это происходило, и удостовериться в их сохранности. Это же все делали мы. Никогда не перелагали ни на кого никакой ответственности», — возмутилась представитель МИД РФ, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о почтительном отношении к героям Великой Отечественной войны.

Напомним, 24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.