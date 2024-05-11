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Захарова: Киев приурочил «варварские теракты» к 10-летию референдума Донбасса
Киевские власти подготовили серию атак на ДНР и ЛНР к 10-летию референдумов о самоопределении Донбасса. Их целью вновь стало мирное население республик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Поэтому к юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках российского Донбасса», — отмечается в тексте комментария, опубликованного на сайте ведомства.
Так, во время обстрела ресторана «Парадиз» в Донецке сегодня ранена 12-летняя девочка. В общей сложности погибли три человека и ранены восемь. Атакам подверглись и другие районы города.
«Следственный комитет России оперативно начал расследование этого преступления, — подчеркнула министр. — Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание».
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