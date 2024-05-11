Захарова: Киев приурочил «варварские теракты» к 10-летию референдума Донбасса

Киевские власти подготовили серию атак на ДНР и ЛНР к 10-летию референдумов о самоопределении Донбасса. Их целью вновь стало мирное население республик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поэтому к юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках российского Донбасса», — отмечается в тексте комментария, опубликованного на сайте ведомства.

Так, во время обстрела ресторана «Парадиз» в Донецке сегодня ранена 12-летняя девочка. В общей сложности погибли три человека и ранены восемь. Атакам подверглись и другие районы города.

«Следственный комитет России оперативно начал расследование этого преступления, — подчеркнула министр. — Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание».