Захарова: К спонсирующим Киев российским спортсменам терпимости быть не может

К российским спортсменам, которые отождествляют себя с киевским режимиом, терпимости и понимания быть не может. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захаров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях ВЭФ, передает ТАСС.

«Если люди не только занимаются спортом и не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай бог, спонсируют киевский режим, не дай бог, ассоциируют себя с киевским режимом, – подчеркнула дипломат, – здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может».

Она отметила, что эти деньги идут на убийство российских граждан и военных, жителей регионов России.

«На убийство детей, на разрушение гражданской инфраструктуры, – продолжила дипломат. – Здесь абсолютно это вообще вне закона и вне какой-то терпимости или понимания должно быть».