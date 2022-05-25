Захарова: Италия не передавала российской стороне план по урегулированию на Украине

Россия не получала от Италии предложений по урегулированию конфликта на территории Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«В данном случае было неловко, потому что, вы не поверите, вот эта самая инициатива, некий план не был нам передан. Есть у нас только информация из СМИ о неком плане, который министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо направил в ООН», — сказала дипломат, отметив, что за последние дни ей поступало очень много вопросов от итальянских журналистов относительно предложений Рима по Украине.

Она уточнила, что, если исходить из сведений информационных агентств, так как других источников нет, становится ясно, что предложения главы МИД Италии «настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьез».

19 мая итальянская газета la Repubblica сообщила, что глава МИД Италии представил ООН предложения мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов, которые предусматривают прекращение огня, нейтралитет Украины с международными гарантиями и процессом вступления в Евросоюз, а также выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам и последующее подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе.

Позже в СМИ появилась информация о том, что МИД РФ якобы получил предложения по Украине от итальянской стороны и изучает его.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. Главными целями операции он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Помощник главы государства Владимир Мединский, руководящий российской делегацией, ранее заявил, что по инициативе украинской стороны переговоры были приостановлены.