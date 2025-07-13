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Политика 13 июля 2025 19:43

Захарова иронично прокомментировала новость о сокращениях в Госдепе США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала недавнюю новость о сокращении штата Госдепартамента США. В рамках реформы госрасходов в ведомстве уволили около 1 300 сотрудников, которые при этом заявляют о нарушениях своих прав.

В своем Телеграм-канале Захарова подчеркнула, что многолетние заявления американских дипломатов о безупречном соблюдении прав человека в США выглядят теперь особенно нелепо.

«Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них равняться», — написала она.

#Мария Захарова #Госдеп США #сокращение сотрудников
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