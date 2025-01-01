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Захарова: Иностранцы считают, что в России находиться опасно из-за красивых женщин
По мнению жителей из других стран, в России находиться опасно из-за красивых женщин. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова прозвучали в эфире радио Sputnik.
По словам спикера, многие иностранцы лично ей говорили: «Нет, мы понимаем, это опасно». На вопрос Захаровой о причинах опасности они отвечали: «Женщины». Как подчеркивали жители других стран, они «не смогут держать себя в руках», если приедут в Россию.
Причем на все вопросы иностранцев по поводу красоты российских женщин Захарова отвечала, что россиянки «просто так живут».
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