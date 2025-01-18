Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Захарова: Голова у американцев болит из-за некачественного рома, русские тут ни при чем
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась в своем телеграм-канале на тему про «гаванских сверчков», от которых у американских дипломатов на Кубе были «головокружения и шум в ушах».
Она напомнила, что еще в 2022-м, как заявили сотрудники спецслужб и медработники, голова у дипломатов США болит из-за некачественного рома и частых стрессов на работе, и никакие русские ЧВК, хакеры, спецназовцы тут ни при чём.
Однако, как продолжает Захарова, в январе 2025-го, за 10 дней до смены власти, Нацсовет по разведке Соединенных Штатов опубликовал один отчёт, где признал несостоятельной версии со сверчками, стрессами и похмельем.
Согласно новому документу, причина болей – в «загадочном оружии, которое использует иностранный противник». Причем ряд независимых экспертов уже предположили, что «энергетическое оружие может использовать импульсную электромагнитную энергию, особенно в радиочастотном диапазоне».
«И ведь это ещё не конец», - прокомментировала результаты последнего исследования Захарова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»