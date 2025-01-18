Захарова: Голова у американцев болит из-за некачественного рома, русские тут ни при чем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась в своем телеграм-канале на тему про «гаванских сверчков», от которых у американских дипломатов на Кубе были «головокружения и шум в ушах».

Она напомнила, что еще в 2022-м, как заявили сотрудники спецслужб и медработники, голова у дипломатов США болит из-за некачественного рома и частых стрессов на работе, и никакие русские ЧВК, хакеры, спецназовцы тут ни при чём.

Однако, как продолжает Захарова, в январе 2025-го, за 10 дней до смены власти, Нацсовет по разведке Соединенных Штатов опубликовал один отчёт, где признал несостоятельной версии со сверчками, стрессами и похмельем.

Согласно новому документу, причина болей – в «загадочном оружии, которое использует иностранный противник». Причем ряд независимых экспертов уже предположили, что «энергетическое оружие может использовать импульсную электромагнитную энергию, особенно в радиочастотном диапазоне».

«И ведь это ещё не конец», - прокомментировала результаты последнего исследования Захарова.