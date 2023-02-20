Захарова: Главная цель миссии ЕС в Армении — выдавить Россию из региона

Гражданская миссия Евросоюза в Армении имеет исключительно геополитическую подоплеку. Ее цель заключается не в нормализации армяно-азербайджанских отношений, а в том, чтобы выдавить Россию из региона. Таким мнением поделилась официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Видим в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности», – отмечается в комментарии на сайте МИД, приуроченном к началу работы миссии.

Захарова напомнила о случаях, когда ЕС принимал участие в разрешении региональных конфликтов. «Вряд ли в Брюсселе могут похвастаться успехами в этой области. Взять хотя бы посреднические усилия и миссию Евросоюза в сербском крае Косово», — подчеркнула представитель министерства.

Она добавила, что стабильность в регионе в настоящее время оставляют трехсторонние договоренности РФ, Азербайджана и Армении. Именно через них, подчеркнула Захарова, «лежит наиболее прямой путь оздоровления ситуации в регионе».