Евросоюз заставляет Россию вернуть долги, которых не существует. Это говорит о проблемах в экономике у европейских стран, пишет в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отметим, такими словами Захарова прокомментировала принятую в ЕС резолюцию с требованием к России вернуть переданное в 1916 году золото Румынии.

В посте женщина отметила, что Румыния сотрудничала с Адольфом Гитлером. Теперь эта страна использует русофобские площадки. Попытка Европарламента «навесить на Россию свои фантомные долги вековой давности» - яркий тому пример.

Захарова добавила, что все долги Румынии перед Россией и СССР, согласно оценке экспертов, составляют около 1,3 – 1,6 тыс. тонн золота. Это в 20-25 раз больше всего золотого запаса Румынии. Помимо этого, РФ вернула почти все румынское золото и остальные ценности в ходе развития советско-румынских отношений.