Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на ситуацию с Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер. Жены президентов Франции и ФРГ смеялись во время посещения Мемориала жертвам холокоста в центре Берлина и фотографировались на его фоне.

«Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове „геноцид“. Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима», — обратила внимание Захарова.