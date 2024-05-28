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Политика 28 мая 2024 08:38

Захарова: Для семьи Шольца стало традицией смеяться при слове «геноцид»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на ситуацию с Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер. Жены президентов Франции и ФРГ смеялись во время посещения Мемориала жертвам холокоста в центре Берлина и фотографировались на его фоне.

«Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове „геноцид“. Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима», — обратила внимание Захарова.

#Олаф Шольц #Мария Захарова
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