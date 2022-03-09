Захарова: Цель спецоперации не свержение власти Украины, а защита ДНР и ЛНР

Спецоперация России не ставит целью свержение действующей власти Украины, она направлена на защиту ДНР и ЛНР, демилитаризацию и денацификацию страны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Цели специальной военной операции — защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы [для] России, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что в задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности.

«Она не направлена против мирного населения», — резюмировала дипломат, добавив, что все время приходится напоминать о своих целях и задачах действий России на фоне массовой дезинформации и вбросов, «которые разрабатываются западными спецслужбами в соответствующих СМИ западных стран».

О том, что задачами спецоперации являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, в своем обращении к гражданам России 24 февраля подчеркивал российский Президент Владимир Путин.