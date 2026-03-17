Захарова: Часть детей на семейном обучении не проходят промежуточную аттестацию

Количество детей на семейном обучении за прошлый год в Татарстане увеличилось еще на 12,5%. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова на 19-м заседании Госсовета РТ.

«Часть детей не проходят промежуточную аттестацию, так как родители считают ее необязательной, а это нарушает систему контроля качества образования», – сказала она.

Детский омбудсмен добавила, что вызывает обеспокоенность и деятельность нелицензированных онлайн-школ, где выявляются случаи предоставления некачественного образования, не отвечающего требованиям ФГОС.

«Мы не против данной формы, но есть ситуации, когда выявляются не только нарушения права ребенка на качественное образование, но и факты сокрытия неблагополучия в семье. Назрела необходимость ставить вопрос об обязательном очном прохождении промежуточной аттестации», – подчеркнула она.

По словам Захаровой, в Госсовете РТ создана рабочая группа для разработки соответствующего законопроекта, и она уже приступила к работе.