С начала спецоперации на Украину прибыло более 8 тыс. наемников из 60 стран. Наиболее многочисленными являются группировки из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«По имеющейся информации, за восемь месяцев они рекрутировали свыше 8 тысяч наемников более из чем 60 государств. <...> И это несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке», — цитирует ее РИА Новости.

Захарова отметила, что союзные силы уничтожили свыше 3 тыс. наемников, еще столько же вернулось в родные страны. По ее данным, боевиков вербуют американские и британские спецслужбы, а также французские ЧВК, право-экстремистские организации Германии, Испании, Чехии, Италии и некоторых других государств.

Это, а также финансирование киевского режима лишь затягивает боевые действия и повышает вовлеченность западных стран в украинский конфликт, делая их его частью.