Захарова – Блинкену: «Это вы загнали себя в самоизоляцию»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия оказалась в изоляции из-за проведения спецоперации на Украине.

«Это тот самый Госсекретарь Блинкен, который заявил, что "любой, кто знает Байдена, понимает, что он говорит ясно, вразумительно и за себя". Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило», – написала Захарова в своем телеграмм-канале.

По словам Захаровой, госсекретарь «сочиняет небылицы, чтобы оправдывать собственный провал».

Напомним, ранее Блинкен заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров покинул саммит G20 в Индонезии досрочно, что говорит об изоляции России на мировой арене. При этом СМИ пишут, что страны «двадцатки» не смогли договориться в оценке спецоперации и ее последствиях.