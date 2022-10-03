Захарова: Блинкен открыто рассказал о мотивах США уничтожить «Северные потоки»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что своими высказываниями госсекретарь США Энтони Блинкен об аварии на «Северных потоках» фактически признал, что у Штатов и их партнеров были мотивы для атаки на газопроводы. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнеров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов», — сказала Захарова.

Она отметила, что на пресс-конференции с канадским министром иностранных дел Мелани Жоли 30 сентября глава американской дипломатии рассказал о наращивании в США производства СПГ и о том, что теперь Штаты стали ведущим поставщиком газа в Европу.

Блинкен заявил, что аварию на «Северных потоках» следует считать «потрясающей возможностью раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии», и снова обвинил Россию в том, что она якобы использует энергию как оружие, подчеркнула Захарова.

«Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия, — сказала официальный представитель российского МИД. — Россия, а до нее СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет».

Она резюмировала, что ложь Вашингтона подтверждает его преступное манипулирование этой темой.