Захар Прилепин призвал снимать больше фильмов о СВО

В России необходимо активнее снимать фильмы о специальной военной операции. Об этом писатель Захар Прилепин заявил в интервью РИА Новости.

По его мнению, только при достаточном количестве работ можно рассчитывать на появление по-настоящему качественных картин.

Он отметил, что за все время конфликта было создано всего шесть-семь фильмов на эту тему, в то время как для заметного результата нужно было бы снять не менее 70. Прилепин подчеркнул, что при общем объеме российского кинопроизводства в 100 фильмов в год, подобная цифра составила бы менее 10% за 12 лет и не выглядела бы чрезмерной. По его расчетам, при выпуске хотя бы 100 лент военной тематики в них наверняка нашлось бы место нескольким шедеврам.

Писатель также добавил, что проблема кроется не только в количестве, но и в отсутствии выработанной художественной формы. Он пояснил, что в культуре выдающиеся произведения рождаются волной – будь то эпоха Возрождения, Серебряный век или итальянский неореализм. На сегодняшний день, как утверждает Прилепин, интерес к теме СВО в кино остается ограниченным, а большинство снятых фильмов профинансированы частным образом, а не за счет государства.