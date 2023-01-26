Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО в составе Росгвардии

Писатель и сопредседатель парки «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин отправился в зону проведения военной спецоперации в качестве добровольца. Он подписал контракт с Росгвардией, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Елизавету Кондакову.

Прилепин ранее уже начинал свою службу в составе ОМОН, именно поэтому было принято решение заключить контракт о военной службе с Росгвардией. Кондакова отметила, что с первых дней проведения СВО все структуры Захара Прилепина включились в работу по оказанию всесторонней помощи проведению спецоперации.

«Захар Прилепин постоянно лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях. Теперь же отправился на линию соприкосновения в военном качестве», – добавила Кондакова.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин. С период проведения частичной мобилизации с 21 сентября по 28 октября в зону СВО с учетом добровольцев и резервистов в общей сложности отправились 318 тыс. человек.