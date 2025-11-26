Захар Бардаков рассказал об адаптации в НХЛ после КХЛ: Мне кажется, я играю хорошо

Фото: ska.ru

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Захар Бардаков поделился впечатлениями после дебюта в НХЛ, а также рассказал об адаптации к новой лиге.

– Я думаю, что есть первая игра в НХЛ и все остальные. Первая игра — это эмоции, а остальные уже идут как по маслу.

– Какой был самый сложный момент в адаптации к НХЛ после КХЛ?

– Я думаю, это другой уровень, другие скорости, другой уровень борьбы и броски. Всё другое, но к этому просто надо привыкнуть. Не могу оценить свою игру на данный момент, но могу сказать, что адаптационный период прошёл. В целом мне кажется, что я играю хорошо. Можно добавить в игре в обороне, есть ещё некоторая боязнь, – сказал Бардаков Guerilla Sports.

Напомним, в предыдущем сезоне Бардаков выступал в составе СКА. В сезоне-2024/25 он провел 59 матчей в регулярном сезоне и плей-офф КХЛ и заработал 37 (18+19) очков. Права на игрока в России принадлежат питерскому клубу.

Действующий контракт между «Колорадо» и 24-летним форвардом рассчитан до конца сезона-20256/26.

В текущем сезоне на счету Бардакова 4 (1+3) очка в 17 матчах. Форвард играет в четвёртом звене «Колорадо».