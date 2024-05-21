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Общество 21 мая 2024 12:02

Завтра жители Казани смогут пройти выездной бесплатный медосмотр

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22 мая с 14:00 до 19:00 по адресу ул. Ноксинский спуск, д.35 в Казани будет работать мобильный медицинский комплекс городской поликлиники №20.

Жители столицы Татарстана смогут пройти бесплатное медицинское обследование в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Для получения услуг необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования.

#Здоровье
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