Завтра жители Казани смогут пройти выездной бесплатный медосмотр

22 мая с 14:00 до 19:00 по адресу ул. Ноксинский спуск, д.35 в Казани будет работать мобильный медицинский комплекс городской поликлиники №20.

Жители столицы Татарстана смогут пройти бесплатное медицинское обследование в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Для получения услуг необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования.