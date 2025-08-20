news_header_top
СВО 20 августа 2025 18:13

Завтра в Татарстане откроется горячая линия по вопросам защиты прав военнослужащих

Завтра, 21 августа, в Татарстане будет открыта горячая линия по вопросам защиты прав и поддержки военнослужащих совместно с объединением женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие». Об этом сообщили в Аппарате Уполномоченного по правам человека в РТ.

Консультанты горячей линии будут принимать обращения о нарушении прав военнослужащих и членов их семей, о нарушениях порядка призыва, необходимости получения социальной и правовой помощи, о проблемах с выплатами и льготами, о вопросах медицинского обеспечения и реабилитации, а также другие вопросы, связанные с защитой прав военнослужащих.

Консультировать граждан будут: Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, а также представители объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие», прокуратуры РТ, министерства образования и науки РТ, министерства здравоохранения Республики Татарстан, министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, военного комиссариата РТ, военной прокуратуры Казанского гарнизона, филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ, Региональной общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия авиации, армии и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан», Ассоциации «Совет муниципальных образований» и АНО «Комитет семей воинов Отечества» РТ.

Телефон горячей линии: (843) 236-00-71. Время консультации: с 10.00 до 14.00.
#военнослужащие #горячая линия
