Завтра в столице РТ пройдет юбилейный перформанс «Голоса Казани – Казан тавышлары»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Юбилейный перформанс «Голоса Казани – Казан тавышлары» пройдет у здания мэрии столицы Татарстана (ул. Кремлевская, д. 3). Событие состоится завтра, 28 августа.

«Пять лет назад это казалось дерзкой задумкой, а сейчас проект превратился в культурный бренд мэрии Казани, за что мы благодарны нашему мэру Ильсуру Раисовичу [Метшину]», – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» автор идеи – заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Гузель Сагитова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом году зрителей ждет полноценный спектакль на балконах от режиссера Айдара Заббарова. Он работает в тандеме с драматургом Резедой Губаевой, которая также является автором инсценировки. В этом году вдохновением для постановки стала оперетта Иоганна Штрауса (сына) «Летучая мышь». Постановка объединит около 70 артистов, в том числе полный состав оркестра.

«Для меня это первый опыт работы в подобном формате. Меня, конечно, поражает ее масштаб», – сказал Заббаров журналистам.

Айдар Заббаров Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Праздничный вечер начнется в 20:00 с выступления оркестра Татарского государственного академического театра имени Г. Камала под управлением Данияра Соколова. Все действо будет сопровождаться яркой шоу-проекцией (mapping show), которая стала неотъемлемой частью проекта. Яркое звучание духовых инструментов подарит зрителям ансамбль Just Brass.

В главных ролях выступят народные артисты РТ Илья Славутский, Искандер Хайруллин и заслуженная артистка РТ Алсу Густова.

«У меня ощущение, что этот проект существует уже десятилетия, века, существовал всю жизнь! Этот проект родился, прижился, люди его любят и ждут, приходят поздно ночью, собирается целая улица людей, они аплодируют, кричат «браво!» – как в театре», – рассказал на пресс-конференции Славутский.

Илья Славутский Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Впервые к проекту присоединились солист Казанской филармонии Руслан Закиров (Альфред), Марина Карпова, Татьяна Ефремова, режиссер Камаловского театра Лилия Нурель (Адель), а также актеры Динар Хуснутдинов, Марина Ясельская и Алсу Сунгатова. На «сцену» также выйдет народный артист РТ Радик Бариев. В прошлые годы он участвовал в проекте как режиссер, а теперь предстанет в качестве актера.

Стихи на татарском и русском языках прозвучат в исполнении заслуженных артистов РТ Искандера Нуризянова, Ришата Ахмадуллина, Динара Хуснутдинова, актеров Булата Гатауллина, Марины Ясельской и Алсу Сунгатовой. Песни исполнят заслуженные артисты РТ Артур Исламов, Татьяна Ефремова, а также Ильгиз Шайхразиев и Марина Карпова. К ним присоединится народный артист Татарстана, солист легендарных театров La Scala и Большого театра Рузиль Гатин, впервые участвующий в проекте.