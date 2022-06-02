Завтра в РПЛ обсудят судьбу Кубка лиги

Завтра на заседании специальной группы РПЛ будет обсужден проект Кубка Российской Премьер-лиги, сообщает ТАСС.

Напомним, что данный турнир призван увеличить число матчей российских клубов в сезоне в условиях ограничений на участие в еврокубках и запрете для сборной России выступать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

На заседании обсудят календарь будущего турнира и его регламент, в том числе, и лимит на легионеров.

Ранее исполком РФС поручил лиге доработать проект турнира до 15 июля.

Отметим, что «Рубин» по итогам сезона вылетел из РПЛ и в новом турнире не сыграет, если формат Кубка лиги не расширят для команд ФНЛ.