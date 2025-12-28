news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 декабря 2025 10:46

Завтра в Республиканском центре крови пройдет новогодняя донорская акция

Читайте нас в
Телеграм
Завтра в Республиканском центре крови пройдет новогодняя донорская акция
Фото: «Татар-информ»

В Республиканском центре крови в понедельник, 29 декабря, состоится новогодняя донорская акция. Добровольцев будут принимать по адресу проспект Победы, 85, с 8:00 до 12:00. Участникам необходимо заранее зарегистрироваться и иметь при себе паспорт и СНИЛС. Об этом сообщает пресс-служба центра.

К донорству допускаются совершеннолетние граждане весом более 55 килограммов и не имеющие медицинских противопоказаний. Организаторы подготовили для участников праздничную атмосферу и небольшие сувениры.

Кроме того, все желающие смогут вступить в регистр доноров костного мозга. Для этого достаточно сообщить о своем намерении сотрудникам регистратуры.

Регистрация на участие доступна по ссылке.

#донорская акция #донор #республиканский центр крови
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

27 декабря 2025
Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

27 декабря 2025