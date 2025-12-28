Завтра в Республиканском центре крови пройдет новогодняя донорская акция

Фото: «Татар-информ»

В Республиканском центре крови в понедельник, 29 декабря, состоится новогодняя донорская акция. Добровольцев будут принимать по адресу проспект Победы, 85, с 8:00 до 12:00. Участникам необходимо заранее зарегистрироваться и иметь при себе паспорт и СНИЛС. Об этом сообщает пресс-служба центра.

К донорству допускаются совершеннолетние граждане весом более 55 килограммов и не имеющие медицинских противопоказаний. Организаторы подготовили для участников праздничную атмосферу и небольшие сувениры.

Кроме того, все желающие смогут вступить в регистр доноров костного мозга. Для этого достаточно сообщить о своем намерении сотрудникам регистратуры.

Регистрация на участие доступна по ссылке.