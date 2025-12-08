news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 декабря 2025 16:09

Завтра в Казани стартует «ФиджиталКвест‑2025» для студентов-медиков

Читайте нас в
Телеграм
Завтра в Казани стартует «ФиджиталКвест‑2025» для студентов-медиков
Фото: Минздрав РТ

Завтра в столице Татарстана начнется мультидисциплинарная олимпиада для студентов-медиков – «ФиджиталКвест‑2025. Командообразование. Этап‑2 Казань». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Это «медицинские игры будущего» – серия состязаний, охватывающих весь спектр медицинской практики: от амбулаторного приема до интенсивной терапии и санавиации.

Участники выполнят задания на VR/XR‑симуляторах и физических тренажерах, отрабатывая профессиональные навыки, лидерство и коммуникацию.

Команды смешанные: 2 студента вуза (лидер и консультант) + 3 студента колледжа (один по специальности «лечебное дело» и двое по направлению «сестринское дело»). Лидерство закреплено за студентом вуза, но решения принимаются коллегиально.

Смешанные команды формируются из студентов, ранее не знакомых друг с другом: студенты колледжей и студенты вузов объединяются в одну команду для выполнения заданий.

Программа олимпиады:

  • 9 декабря – торжественное открытие, мастер-классы и тренировки;
  • 10 –11 декабря – командные соревнования;
  • 12 декабря – подведение итогов и церемония закрытия.

#минздрав рт #студенты #студенты-медики #олимпиада #новые технологии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025