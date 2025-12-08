Завтра в Казани стартует «ФиджиталКвест‑2025» для студентов-медиков

Фото: Минздрав РТ

Завтра в столице Татарстана начнется мультидисциплинарная олимпиада для студентов-медиков – «ФиджиталКвест‑2025. Командообразование. Этап‑2 Казань». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Это «медицинские игры будущего» – серия состязаний, охватывающих весь спектр медицинской практики: от амбулаторного приема до интенсивной терапии и санавиации.

Участники выполнят задания на VR/XR‑симуляторах и физических тренажерах, отрабатывая профессиональные навыки, лидерство и коммуникацию.

Команды смешанные: 2 студента вуза (лидер и консультант) + 3 студента колледжа (один по специальности «лечебное дело» и двое по направлению «сестринское дело»). Лидерство закреплено за студентом вуза, но решения принимаются коллегиально.

Смешанные команды формируются из студентов, ранее не знакомых друг с другом: студенты колледжей и студенты вузов объединяются в одну команду для выполнения заданий.

Программа олимпиады: