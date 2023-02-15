Казанцы увидят документальный фильм «Последний бой Ильшата Гарайханова»

16 февраля в казанском театре «Мир» состоится показ документального фильма «Последний бой Ильшата Гарайханова». Историческая картина расскажет об уроженце Мамадышского района Татарстана – рядовом 357-го парашютно-десантного полка, пропавшем без вести в 1982 году в афганской провинции Бамиан.

В день исчезновения Ильшата Гарайханова не оказалось ни в строю живых, ни среди раненых и убитых десантников. В фильме собраны свидетельства однополчан, которые были в том последнем бою Ильшата, а также рассказы афганских моджахедов, участвующих в этом бою, включая командира отряда.

Автор фильма – Евгений Барханов, ветеран боевых действий в Афганистане, участник двух экспедиций в Антарктиду. На его счету три художественных и десятки документальных картин, многие из которых завоевали призы на международных кинофестивалях. Александр Лаврентьев – эксперт Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, подотчетной Президенту России, участник 24 поисковых экспедиций в Афганистан и Пакистан, в 2019 году провел 28 дней в плену у талибов.

Вместе с остальными фильм посмотрят учащиеся кадетских классов школ города Казани, воспитанники Казанского суворовского военного училища и члены регионального отделения Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия».

Кроме того, ожидается участие других гостей, среди которых председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике, председатель татарстанского регионального совета сторонников Партии «Единая Россия» Светлана Захарова, член регионального совета сторонников Партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Детский спорт» в РТ Ольга Павлова, помощник военного комиссара РТ по работе с ветеранами полковник запаса –

Владимир Любченко, генерал-майор, начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» Александр Бородин, генерал-майор Рим Мустаев, журналист, член поисковой группы пропавших без вести благотворительного патриотического фонда мусульман России Дмитрий Киселев, ветеран войны в Афганистане Мансур Губайдуллин и другие.



Показ фильма приурочен к годовщине вывода советских войск с территории Афганистана. Начало фильма – в 12.00, сообщают организаторы.