Завтра в Казани начнется чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам

Фото: minsport.tatarstan.ru

Завтра, 5 февраля, стартует чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам, который пройдет в лыжно-биатлонном комплексе казанского поселка Мирный. В турнире будут участвовать сильнейшие лыжники ПФО, в числе которых и члены сборной Республики Татарстан: Анастасия Доценко, Христина Мацокина, Андрей Ларьков и др.

В 10:00 по мск состоится церемония открытия соревнований с участием первого заместителя министра спорта Татарстана Халила Шайхутдинова и президента Федерации лыжных гонок Республики Ильшата Фардиева. Затем с 11:00 до 14:15 пройдут первые гонки классическим стилем (10 км у женщин и 15 км у мужчин). Завершится день официальной тренировкой, которая пройдет с 16:00 до 17:00.

Отметим, что чемпионат Приволжского федерального округа пройдет в Казани с 5 по 9 февраля.