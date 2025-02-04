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На главную ТИ-Спорт 4 февраля 2025 16:15

Завтра в Казани начнется чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам

Завтра в Казани начнется чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам
Фото: minsport.tatarstan.ru

Завтра, 5 февраля, стартует чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам, который пройдет в лыжно-биатлонном комплексе казанского поселка Мирный. В турнире будут участвовать сильнейшие лыжники ПФО, в числе которых и члены сборной Республики Татарстан: Анастасия Доценко, Христина Мацокина, Андрей Ларьков и др.

В 10:00 по мск состоится церемония открытия соревнований с участием первого заместителя министра спорта Татарстана Халила Шайхутдинова и президента Федерации лыжных гонок Республики Ильшата Фардиева. Затем с 11:00 до 14:15 пройдут первые гонки классическим стилем (10 км у женщин и 15 км у мужчин). Завершится день официальной тренировкой, которая пройдет с 16:00 до 17:00.

Отметим, что чемпионат Приволжского федерального округа пройдет в Казани с 5 по 9 февраля.

#лыжи #Казань #поселок Мирный #Республика Татарстан
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