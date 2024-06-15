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Завтра на Играх БРИКС будут звезды прыжков в воду и зрелищные виды спорта
В воскресенье в Казани пройдут очередные соревнования по самым зрелищным видам спорта. Теплая погода и недорогие билеты — отличный повод в выходной день прийти всей семьей на трибуны.
Ознакомиться с подробным расписанием соревнования, а также приобрести билеты можно на официальном сайте БРИКС по ссылке.
В казанском Центре бадминтона пройдут финальные матчи во всех разрядах.
В Центре по гребным видам спорта пройдут заезды, по итогам которых будут разыграны медали.
Кроме того, медали разыграют в легкой атлетике, пройдут финалы в настольном тенниса в одиночном разряде.
Очередной соревновательный день ждет всех поклонников прыжков в воду. Звезды в этом виде спорта во главе с казанцем Никитой Шлейхером порадуют мастерством своих болельщиков.
И, наконец, всем любителям восточных единоборств - «на десерт» - финальные соревнования по ушу.
Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.
При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.
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