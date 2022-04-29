Завтра «Магнитка» и ЦСКА разыграют Кубок Гагарина в решающем матче финальной серии

Завтра в Магнитогорске пройдет решающий седьмой матч финальной серии за Кубок Гагарина между местным «Металлургом» и московским ЦСКА. Матч начнется в 15:00 по московскому времени.

Накануне ЦСКА обыграл (2:1) «Магнитку» в Москве и сравнял счет в серии (3-3). Напомним, что «Металлург» вел в серии со счетом 3-1. При этом самый первый матч серии армейцы в Магнитогорске выиграли.

Если «Металлург» завтра одержит победу, то завоюет третий Кубок Гагарина в истории клуба и сравняется по числу главных трофеев КХЛ с казанским «Ак Барсом».