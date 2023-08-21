Завтра Казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора

Завтра, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора. Праздничный сценарий в виде светодинамического шоу будет проходить с 19.30 до 23.00.

Как сообщили в пресс-службе Минцифры РТ, праздничная иллюминация также будет включена на башнях Москвы, Белгорода, Братска, Воронежа, Кызыла, Оренбурга, Перми, Пятигорска, Самары, Саратова, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и в других городах.

В Казани на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» и на экранах здания Казанского цирка в течение дня 22 августа будут размещены тематические изображения в цветах российского триколора с поздравительными надписями ко Дню Государственного флага России.