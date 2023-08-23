Завры возвращаются: новая коллекция «Пятёрочки» для детей и не только

Фото: пресс-служба ООО «АГРОТОРГ»

Торговая сеть «Пятёрочка» в преддверии начала нового учебного года запустила моментальную акцию «Завры 2», которая придётся по душе юным палеонтологам. Акция будет проходить во всех магазинах с 22 августа по 2 октября 2023 года, в течение которого юным гостям будет предложено собрать новую коллекцию нашумевших динозавров.

Завры возвращаются!

Об акции «Завры» знают не только дети, но и их родители, ведь в прошлом году коллекционные игрушки-присоски в виде разных динозавров стали настолько популярными, что более 6 миллионов человек стали активными участниками этой увлекательной программы лояльности. «Пятёрочка» вновь выпускает коллекцию Завров, но уже в новом прочтении.

Фото: пресс-служба ООО «АГРОТОРГ».

Теперь каждый Завр — это миниатюрная игрушка с изображением динозавров, а Динс — красочная игрушка-аксессуар, на который можно крепить Завров, создавая индивидуальные образы и кастомизируя ими одежду или школьную канцелярию, а также можно обмениваться ими с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию.

Всего предлагается собрать 6 динсов разных цветов и 20 Завров, среди которых один фирменный от «Пятёрочки», два от партнёров — X5 Клуба и бренда Whiskas, а также один редкий — в форме лапки, светящейся в темноте! В каждой упаковке с редкой лапкой находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте zavry2.5ka.ru, что даст возможность пользователю принять участие в розыгрыше ценных призов: подарочных сертификатов в онлайн-магазины и денежного сертификата на сумму 350 тысяч рублей.

Онлайн-игра с призами в приложении

В мобильном приложении «Пятёрочка» также появилась онлайн-игра «Завры 2», в которой можно выиграть реальные призы. Игра-раннер подразумевает 60 уровней разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Только настоящие профи смогут пройти их все! Игрок пользователя в виде динозавра должен бежать вперед и преодолевать препятствия, собирая по пути монеты и различные бонусы. За прохождение уровней предусмотрены призы от «Пятёрочки» и партнёров.

А за каждые 10 пройденных уровней можно получить 1 дополнительный билет для участия в розыгрыше суперпризов: смартфонов, наушников, умных колонок и других подарков. Чем больше билетов, тем выше шансы на победу! Актуальный статус своего участия в розыгрыше можно проверить в разделе «Билеты» на главном экране игры.

Фото: пресс-служба ООО «АГРОТОРГ».

Пошаговый алгоритм, как собрать всех Завров

Это может сделать каждый, совершив покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». За каждые 600 рублей в чеке покупатель получит в подарок набор из одного Завра и одного динса[1] в индивидуальной упаковке. Далее пользователи онлайн-игры смогут пополнить свою виртуальную коллекцию, открыв один из 23 коллекционных Завров, совершая покупку с картой «Х5 Клуба».

В новой коллекции представлены 6 динсов разных цветов: зелёный, жёлтый, синий, оранжевый, красный и фиолетовый. Среди Завров можно встретить Трицератопса, Паразауролофа, Тираннозавра и многих других.

Можно ускорить процесс коллекционирования, купив товары-партнёры акции — за это выдаётся дополнительный подарок, также Завра с динсом можно купить отдельно за 60 рублей. Кроме того, в продаже доступны альбом для коллекционирования с настолкой для весёлых игр с друзьями (за 299 рублей), мешок для сменки (за 349 рублей) и четыре вида мягких игрушек-динозавров (за 399 рублей).

Альбом для коллекционирования с настольной игрой включает в себя место для размещения 6 динсов и всех 20 Завров. Правила игры подробно описаны внутри альбома. Игра рассчитана на компанию из 2-4 человек.

«Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. Первый запуск „Завров“ стал абсолютным лидером по количеству выданных игрушек на одного пользователя. Уверены, что „Завры 2“ также понравятся покупателям — и не только детям, но и их родителям, ведь такие акции дарят ребёнку новое хобби и помогают социализироваться и развивать творческое мышление», — комментирует Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка».

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте zavry2.5ka.ru.

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[1] Завры и динсы не выдаются за приобретение алкогольной и табачной продукции, уценённого товара и лотерейных билетов.