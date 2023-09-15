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Общество 15 сентября 2023 11:07

Завотделения травматологии ДРКБ назначен главным детским внештатным травматологом РТ

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В Татарстане назначили нового главного детского внештатного травматолога.

Заведующий отделением травматологии ДРКБ, врач-травматолог Руслан Хасанов назначен главным детским внештатным травматологом Татарстана. Информация об этом появилась в Telegram-канале медучреждения.

Фото: ДРКБ

Кроме того, главным детским внештатным отоларингологом Республики Татарстан назначена Елена Лучкина –заведующая ЛОР отделением, врач-отоларинголог ДРКБ.

#здравоохранение #Назначение
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