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Ру Тат
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21 июня 2021  12:52
Марат Ишкильдин

Вакцинацию от коронавируса прошли 137,4 тыс. жителей Казани

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В Казани 137,4 тыс. жителей прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. 

«Сегодня в Казани вакцинацией против коронавируса охвачено 137,4 тыс. человек, из них  57 тыс. человек старше 60 лет», — сказал Жаворонков. 

В мобильных пунктах вакцинации трех торговых центров Казани привились 11 тыс. человек, а у семи станций метро — 5 тыс. человек. 

«Отсутствие вакцинации у достаточного количества людей будет способствовать быстрому распространению вируса. Чем большее количество граждан будет невосприимчиво к вирусу, тем медленнее он будет распространяться», — отметил спикер. 

В стране возникали неоднократные случаи повторного заражения ранее переболевших коронавирусом граждан. Это связано с тем, что защитные свойства антител постепенно снижаются. 

«Вакцинация не является 100-процентной гарантией от заражения новой коронавирусной инфекцией. Однако, согласно данным медучреждений, у заболевших жителей РТ, у которых сформирован иммунитет в течение 42 дней после первого этапа вакцинации, болезнь протекает в гораздо легкой форме», — подчеркнул замминистра.

Сейчас в стационарах города разворачивают дополнительные койки для пациентов с ОРВИ и подозрением на Covid-19, а также заболевших коронавирусом.

#Коронавирус #Вакцинация
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