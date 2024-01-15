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Жаворонков: Мы видим стабилизацию ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом
За первую неделю 2024 года в столице Татарстана зарегистрировано около 11 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 544 случая гриппа. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Число заболевших детей до двух лет составило порядка 1,2 тыс., от трех до семи лет — 1,8 тыс., а от семи до 14 лет — 1,2 тыс. человек. Взрослых в первую неделю нового года заболело более 6,7 тыс. человек, в связи с чем эпидемический порог оказался превышен на 55%.
«Сегодня мы видим стабилизацию ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с первой декадой декабря, и система здравоохранения работает уже в штатном режиме», — отметил Жаворонков.
Несмотря на снижение числа заболевших, специалист порекомендовал казанцам пользоваться масками, мыть руки, проветривать помещения и увлажнять воздух. При наличии признаков ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача.
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