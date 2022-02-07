В Казани из-за роста заболеваемости увеличили автопарк для выезда к пациентам

Медицинская система татарстанской столицы максимально активизировалась в условиях резкого роста новых случаев коронавирусной инфекции. Врачи получают дополнительные авто для выездов на дом, а медучреждения работают в выходные по графику будней. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения по Казани Владимир Жаворонков.

Он отметил, что за последние три недели в республике наблюдается значительный прирост случаев коронавируса на фоне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ.

«За четвертую неделю года по Казани порог заболеваемости превышал среднемноголетний показатель и составил 162%. Преимущественно за счет детей 7-14 лет и взрослых. Темп прироста составил 98% по сравнению с третьей неделей года», – сообщил Жаворонков.

По его словам, на четвертой неделе с начала года в городе было зафиксировано более 20 тыс. случаев заболевания всеми видами ОРВИ и пневмонией. Говорить об улучшении ситуации в этой сфере пока не приходится.

«Мы видим, что заболеваемость продолжает расти», – резюмировал Владимир Жаворонков.

Он добавил, что в таких условиях основная нагрузка легла на первичное звено здравоохранения Казани. Поэтому были приняты меры для повышения доступности медпомощи населению.

«26 января были выпущены на линии поликлиник еще 84 легковых автомобиля для доставки врачей на дом к пациентам. Общее число автомобилей первичного звена составило 121 единицу. В медучреждения Казани было направлено около 300 ординаторов медвузов Татарстана, сами учреждения переведены на 7-дневную рабочую неделю и работают в субботу и воскресенье по графику будних дней», – доложил Владимир Жаворонков.

