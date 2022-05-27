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Ру Тат
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Здоровье
27 мая 2022  11:14
Алина Файзрахманова

Жаворонков: «Ковид никуда не ушел, нельзя терять бдительность»

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Татарастанцам ни в коем случае нельзя терять бдительности на фоне стабилизации ситуации по коронавирусу, отметил заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Не устаем говорить одну и ту же фразу: ковид никуда не ушел. Ежедневно поступают люди со всей республики с этим диагнозом. У нас открыто 18 инфекционных госпиталей, но эта цифра не должна пугать: по количеству конечных мест в некоторых госпиталях фонд очень небольшой», – рассказал заместитель министра здравоохранения РТ.

Он обратился к татарстанцам с просьбой бережно относиться к своему здоровью и не терять бдительности на фоне новостей о снижении уровня заболеваемости в республике.

«Мы не должны начинать жить как в 2018-2019 годах, когда у нас никакой настороженности по этому поводу не было. И, безусловно, вопрос вакцинации продолжает быть актуальным», – подчеркнула Жаворонков.

#коронавирус #массовая вакцинация
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