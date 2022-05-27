Жаворонков: «Ковид никуда не ушел, нельзя терять бдительность»

Татарастанцам ни в коем случае нельзя терять бдительности на фоне стабилизации ситуации по коронавирусу, отметил заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Не устаем говорить одну и ту же фразу: ковид никуда не ушел. Ежедневно поступают люди со всей республики с этим диагнозом. У нас открыто 18 инфекционных госпиталей, но эта цифра не должна пугать: по количеству конечных мест в некоторых госпиталях фонд очень небольшой», – рассказал заместитель министра здравоохранения РТ.

Он обратился к татарстанцам с просьбой бережно относиться к своему здоровью и не терять бдительности на фоне новостей о снижении уровня заболеваемости в республике.

«Мы не должны начинать жить как в 2018-2019 годах, когда у нас никакой настороженности по этому поводу не было. И, безусловно, вопрос вакцинации продолжает быть актуальным», – подчеркнула Жаворонков.