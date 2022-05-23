Жаворонков: Covid никуда не уходит, нужно быть готовыми к осложнению ситуации

Заболеваемость ковидом в мире за неделю выросла практически в два раза. С 15 по 21 мая было зарегистрировано 5,7 млн случаев заражения, что на 70% больше, чем неделей ранее. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«К сожалению, за семь дней во всем мире мы потеряли порядка 25 тысяч человек от ковида. Это больше, чем показатели за предыдущую неделю, на 134%», – отметил спикер.

По его словам, больше всего заболевающих в США. Высок уровень заболевания и среди европейских стран: в Германии, Франции и Италии.

«В России тоже интересная тенденция. Число подтвержденных случаев за неделю хоть и находится на низком уровне, но впервые с февраля превысило показатели предыдущих семи дней», – рассказал Жаворонков.

Он подчеркнул, что болезнь никуда не уходит, в республике до сих пор развернуты койки, есть тяжелые случаи заболевания и летальные исходы.

«Необходимо в любой момент готовиться к повышению заболеваемости. А повышение заболеваемости автоматически означает увеличение числа тяжелых форм. От тяжелых форм предупреждает только вакцинация», – заключил спикер.