Завоевавший бронзу на ЧМ дзюдоист из РТ взял верх над чемпионом мира

Фото: Федерация дзюдо РФ

Дзюдоист Нияз Билалов, член сборных России и Татарстана, победитель турниров Мировой серии и четвертый в мировом рейтинге, завоевал бронзу в весовой категории до 100 килограммов на чемпионате мира в Баку. Деталями его участия в турнире поделилась Федерации дзюдо РТ.

Татарстанец отлично провел отборочные поединки, победив австралийца Найтингейла и бронзового призера чемпионата мира Майкла Коррела. Однако затем в четвертьфинале Билалов уступил представителю Грузии – серебряному призеру Олимпийских игр в Париже Илье Суламанидзе. В результате он лишился возможности побороться за золотую и серебряную медали.

В утешительной схватке за выход в малый финал уроженец Набережных Челнов «иппоном» взял верх над украинцем, победителем турниров Мировой серии Антоном Савицким. А в борьбе за третье место Нияз Билалов одержал победу над чемпионом мира и Европы Арманом Адамяном, также представлявшим Россию.

Нияз Билалов – воспитанник спортивной школы «Олимпийский» Набережные Челны. Тренируется у тренера Константина Толмачева, который остается его наставником на протяжении всей карьеры.

Поддержать Нияза вживую приехали президент Федерации дзюдо РТ Павел Николаев, а также представители спортшколы «Олимпийский»: наставник спортсмена Константин Толмачев, Ильшат Гилязов и Андрей Бажитов.

Видео: Федерация дзюдо РФ.