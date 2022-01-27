Заводы Татарстана увеличили выпуск автобензинов и дизтоплива на фоне роста спроса

Нефтеперерабатывающие комплексы Татарстана «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» в 2021 году нарастили выпуск основных видов автомобильного топлива на фоне увеличения спроса и роста цен на эту продукцию. Об этом сообщил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на заседании в Доме Правительства РТ.

«„ТАНЕКО” увеличило переработку сырья на 9,6%. Комплекс планирует нарастить выпуск автобензинов с 1,5 млн тонн до 1,8 млн тонн. Выпуск дизтоплива — с 5,8 до 7,5 млн тонн. „ТАИФ-НК” завершил год ростом производства на 4,7%. Наиболее активный рост наблюдался в последнем месяце 2021 года. Переработка нефти сохранилась на уровне 2020 года, вырос выпуск почти всех видов светлых нефтепродуктов, кроме керосина», — доложил Яруллин.

На слайдах было показано, что выпуск автобензинов на «ТАИФ-НК» в 2021 году вырос на 19%, до 536 тыс. тонн, производство дизельного топлива увеличилось на 4% и превысило 3 млн тонн.