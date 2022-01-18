Два завода по производству сжиженного газа начнут работу в Татарстане в первом квартале

В первом квартале этого года в Татарстане планируется запустить два завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 12 тыс. тонн в год каждый. Об этом сообщил журналистам заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

Заводы будут расположены в Высокогорском и Тюлячинском районах.

«Важным направлением развития является использование СПГ, который имеет свою специфику. В первую очередь, это отсутствие баллонов под давлением, так как это охлажденный газ. Это перспективное направление для использования на «дальнем плече» (для больших расстояний – прим. Т-и), но для этого требуется другой вид заправочных станций – криоАЗС», – рассказал Каримов.

Министр отметил, что в настоящее время заканчиваются строительно-монтажные работы на установках сжижения природного газа.

Планируется создать сеть криоАЗС, однако Каримов не стал называть их количество, так как это пока обсуждается с инвестором. Сейчас в Татарстане действует только одна криоАЗС – в Набережных Челнах.

Министр напомнил, что в республике с прошлого года действует программа развития рынка сжиженного природного газа, рассчитанная на пять лет. Она предполагает перевод на СПГ до 5 тыс. единиц транспорта и создание сети из 17 криоАЗС.