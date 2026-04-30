Заводчица опровергла слова о гибели 200 собак при пожаре в Нижнем Новгороде

Информация о гибели 200 собак породы чихуахуа при пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода не подтвердилась. Об этом сообщили журналисты телеканала «Волга», которые побывали на месте происшествия и выяснили подробности, передает «Время Н».

Пожар произошел в надворной постройке на территории частного дома на улице Воронихина. По словам хозяйки, помещение использовалось для разведения собак. Сначала она заявила, что в огне погибли 200 животных.

Позже в пресс-службе МЧС уточнили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Специалисты продолжили выяснять обстоятельства происшествия.

Съемочная группа, прибывшая на место, выяснила, что информация о массовой гибели собак не соответствует действительности. Хозяйка, профессиональная заводчица, объяснила, что сказала о 200 погибших животных, чтобы к ней не приставали с вопросами. Она добавила, что находилась в тяжелом эмоциональном состоянии из-за произошедшего, и подчеркнула, что в результате пожара никто не пострадал.