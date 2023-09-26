Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году

Губернатор Калужской области Владимир Шапша сделал заявление о запуске работы автомобильного завода Volvo в его регионе уже в этом году. А в 2024-м он анонсировал выход на полную мощность производства.

«Volvo обрел нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны», — рассказал губернатор в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в сентябре из данных ЕГРЮЛ стало известно, что активы шведского автопроизводителя перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима.