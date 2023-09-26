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Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году
Губернатор Калужской области Владимир Шапша сделал заявление о запуске работы автомобильного завода Volvo в его регионе уже в этом году. А в 2024-м он анонсировал выход на полную мощность производства.
«Volvo обрел нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны», — рассказал губернатор в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее в сентябре из данных ЕГРЮЛ стало известно, что активы шведского автопроизводителя перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима.
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