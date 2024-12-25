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Экономика 25 декабря 2024 12:24

Завод терефталевой кислоты в Татарстане будет выпускать 1 млн тонн продукции в год

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В Нижнекамском районе Татарстана хотят построить завод терефталевой кислоты. Строительные работы должны начаться уже в конце 2024-го, рассказала руководитель АИР РТ Талия Минуллина, чьи слова приводит РБК Татарстан.

Предполагаемый объем инвестиций в проект - 109,5 млрд рублей. Мощность объекта должна составить 1 млн тонн продукции ежегодно.

Планируется, что объект построят в течение 5 лет.

Терефталевую кислоту преимущественно используют для синтеза полиэтилентерефталата, который потом применяют в производстве текстильных полиэфирных волокон и упаковочных материалов, в том числе для пищевой промышленности.

#завод #Строительство #Татарстан
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