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Завод терефталевой кислоты в Татарстане будет выпускать 1 млн тонн продукции в год
В Нижнекамском районе Татарстана хотят построить завод терефталевой кислоты. Строительные работы должны начаться уже в конце 2024-го, рассказала руководитель АИР РТ Талия Минуллина, чьи слова приводит РБК Татарстан.
Предполагаемый объем инвестиций в проект - 109,5 млрд рублей. Мощность объекта должна составить 1 млн тонн продукции ежегодно.
Планируется, что объект построят в течение 5 лет.
Терефталевую кислоту преимущественно используют для синтеза полиэтилентерефталата, который потом применяют в производстве текстильных полиэфирных волокон и упаковочных материалов, в том числе для пищевой промышленности.
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