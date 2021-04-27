Завод «Соллерс Форд» обустроит помещение для серийной сборки автомобилей Aurus

Серийная сборка автомобилей Aurus будет проходить в специально предназначенном для этого отдельном помещении на заводе «Соллерс Форд» в ОЭЗ «Алабуга». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе «АУРУС Моторс».

«Сборка серийных автомобилей Aurus будет происходить в отдельном вновь организованном производственном помещении, оснащенном передовой индустриальной инфраструктурой, оборудованием и технологической оснасткой», — отметили в пресс-службе.

Перемещение автомобиля вдоль технологической цепочки будет осуществляться автоматически. Более того, наиболее ответственные операции, такие как вклейка стекол, предполагается производить при помощи робота.

Сборка интерьера будет проходить с использованием системы Automatical Geed Vehicle (AGV), представляющей собой мобильного робота. При контроле и приемке готовой машины планируется применять промышленные стенды и испытательные камеры, заметили в компании. Что же касается ручной сборки, то она осуществляется на одном посту при помощи подъемника.

Машины Aurus создаются по проекту «Кортеж». Он разрабатывается с 2013 года как платформа по производству автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства. Впервые лимузин модели Aurus использовался на инаугурации Президента России Владимира Путина в мае 2018 года.

Выпускать легковые автомобили повышенной комфортности Aurus Senat в Татарстане планируют на заводе «Соллерс Форд» в Елабуге. Инвестиционным партнером особой экономической зоны в этом проекте станет арабский фонд «Тавазун», который вложит 6,6 млрд рублей в производство премиальных авто.