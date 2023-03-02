Завод сельхозтехники в Запорожье в этом году начнет поставки в Татарстан

Бердянский завод сельхозтехники в Запорожской области договорился о сотрудничестве с Татарстаном, сообщила коммерческий директор предприятия Анна Гринь на XXVI агропромышленном форуме Юга России в Ростове-на-Дону. По ее словам, поставки в республику планируется наладить уже в этом году.

Работа завода была приостановлена на фоне боевых действий, однако сейчас уже вновь налажено стабильное производство, происходит формирование логистических поставок, отметила Гринь. «Плюс открылся новый рынок сбыта, мы для этого и приехали на выставку [в Ростов-на-Дону], чтобы рекомендовать себя. Есть договоренности с Татарстаном. Мы договаривались даже о частичной досборке, то есть мы готовим каркас и они укомплектовывают системой среза на своих мощностях. С Татарстаном уже предметные договоренности, с другими [регионами] тоже есть договоренности», – сказала она ТАСС.

Предприятие готово обеспечить техникой внутренний рынок и расширить поставки в другие регионы, все производственные мощности сохранились, заверила Гринь.

Сегодня завод также ищет российских поставщиков комплектующих, чтобы полностью перейти на российское сырье. Это позволит найти новых клиентов, которым будет выгоднее приобретать детали на территории России, считает коммерческий директор. При этом спрогнозировать объемы поставок техники на 2023 год она затруднилась, отметив, что это будет «показательный» для производства год.