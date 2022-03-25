Завод по производству тонеров в Менделеевске перейдет на отечественное сырье

Завод по производству тонеров в Менделеевске намерен производить продукцию, используя только отечественное сырье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

ООО «Концерн Карпова» — единственный в России завод по производству тонеров для лазерной печатающей техники. Рецептуру сейчас разрабатывают ученые, изучая технологию получения смолы для будущей краски. Компания производит тонер для таких производителей оргтехники, как Kyocera, CANON, Hewlett Packard, SAMSUNG, XEROX.

Завод по производству тонеров является резидентом ТОСЭР «Менделеевск». На сегодня свою деятельность на территории опережающего экономического развития осуществляют еще 14 компаний.

Одна из них — компания пластиковых окон ООО «Окна Страны. РФ», которые готовы поставить на рынок продукцию в рамках импортозамещения. А представители мебельной фабрики «Долорэс» рассказали, что выходят на маркетплейсы. Оборот составит 130 млн рублей в год.