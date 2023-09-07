Завод этилена «Нижнекамскнефтехима» останавливается на плановый ремонт

С 9 сентября на заводе этилена «Нижнекамскнефтехима» начинается плановый остановочные ремонт. В связи с остановочными операциями ожидается дымное горение факела с 9 по 10 сентября. Выход на факел предусмотрен технологическим регламентом и инструкциями.

Когда оборудование работает в стандартном режиме, то углеводороды практически полностью поступают в промышленные установки. Когда оборудование останавливают — оставшееся сырье подается на факел и утилизируется. Это наиболее безопасный способ, который используют во всем мире. Выход на факел — временное явление, которое не выходит за нормативы допустимого воздействия на окружающую среду и прекратится после выхода на штатный режим работы. Никакой угрозы для населения и окружающей среды это не представляет. При дымном горении будет организован инструментальный круглосуточный контроль стоков и качества атмосферного воздуха в населенных пунктах на границе санитарно-защитной зоны с учетом направления ветра. Соответствующие уведомления о проведении работ направлены в надзорные органы.

Во время остановочного ремонта будет проведен капитальный ремонт факельной системы завода, с обновлением отдельных элементов, для обеспечения последующего бездымного сжигания легких отдувок. Кроме того, для повышения экологичности производства будут проведены мероприятия направленные на повышение эффективности работы установки локальной очистки сточных вод завода, включающие в себя чистку, ремонт и техническое перевооружение отдельных узлов.

Завершение работ планируется 29 сентября. Ежегодные планово-профилактические ремонтные работы необходимы для обеспечения стабильной и надежной работы производств. Все операции будут производиться по утвержденной программе, при строгом соблюдении разработанных мероприятий по предотвращению сверхнормативных выбросов в атмосферу. «Нижнекамскнефтехим» разделяет принципы экологической открытости и еженедельно публикует информацию о состоянии качества атмосферного воздуха в районе предприятия на официальном сайте во вкладке «Экологический мониторинг».