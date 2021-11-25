Завод двигателей «Соллерс Форда» стал резидентом особой экономической зоны «Алабуга»

Завод двигателей, входящий в группу компаний «Соллерс Форд», получил статус резидента Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», сообщила пресс-служба предприятия.

«Запуск производства локализованных двигателей на собственном заводе в особой экономической зоне поможет нам дальше развиваться в области двигателестроения, повысить конкурентоспособность, одновременно предложив рынку привлекательные условия на различные операции и услуги по механической обработке», – цитирует пресс-служба президента «Соллерс Форда» Адиля Ширинова.

В планах завода выпуск локализованных дизельных двигателей для Ford Transit, а также возможное предоставление услуг механической обработки для сторонних автопроизводителей.

«Соллерс Форд» – совместное предприятие компании «Солерс Авто» и Ford Motor Company. Производит автомобили Ford Transit по технологии полного цикла на собственном заводе в ОЭЗ «Алабуга».

«Алабуга» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан. Резиденты ОЭЗ получают ряд преференций, в том числе освобождаются от земельного, имущественного и транспортного налогов на 10 лет.